Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur US-Innenpolitik

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur US-Innenpolitik:

"Bislang sind noch immer alle Vorwürfe gegen Trump abgeprallt - ob es um seine eigenen Geschäfte ging oder dubiose russische Kontakte.



Wenn allerdings die These stimmt, dass es meist nicht die Fehlleistungen selbst sind, die in der Politik zu Amtsverlusten führen, sondern die Versuche, diese zu vertuschen - man erinnert sich dieser Tage wieder öfter an Richard Nixon -, dann steht Trump vor einer neuen Herausforderung; bei sinkenden Umfragewerten und einer im Fall Syrien erstmals deutlich werdenden Verzweiflung führender Republikaner wegen der außenpolitischen Eskapaden des Präsidenten."