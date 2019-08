Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Soli

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Soli:

"Politik besteht aus mühsam errungenen Kompromissen, von denen viele nach ein paar Jahren auch beim besten Willen nicht mehr zu verstehen sind.



Das Ringen der Großen Koalition um den Soli ist ein gutes Beispiel dafür. Doch es wäre am besten gewesen, den Soli zu einem Teil der Einkommensteuer zu machen. Alle Berechnungen und Konzepte dafür lagen vor. Sie scheiterten an der CSU, weil es zwar nicht zu einer höheren Gesamtbelastung, aber doch zu höheren Steuersätzen gekommen wäre. Stattdessen hat die Koalition einen Kompromiss gefunden, den Soli nur zum Teil abzuschaffen. Spätestens wenn das Verfassungsgericht den verbliebenen Rest verbietet, wird man sich wundern, wie man auf so eine kuriose Lösung kommen konnte."/be/DP/he