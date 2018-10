Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Ökostrom-Umlage

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Ökostrom-Umlage:

"Steuern, Abgaben, Umlagen machen mehr als die Hälfte des Strom-Endpreises für Privatleute aus.



In Frankreich begnügt sich der Staat mit gut einem Drittel, in Holland mit einem Viertel. Wer die Steuerlast reduziert, entlastet Verbraucher genauso wie den Mittelstand. Und könnte die Bevorzugung großer Konzerne beenden, indem der Tarif für alle gilt. Steuerentlastung und Gerechtigkeit versprechen Politiker ja gern - hier ließe sich das umsetzen. Damit würde beim Bürger ein Plus von Geld und Glaubwürdigkeit ankommen."/be/DP/he