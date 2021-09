Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Haseloff-Wahl

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "'Märkische Oderzeitung" zur Haseloff-Wahl:

"Die "Deutschlandkoalition" aus CDU, SPD und FDP hat im Landtag von Sachsen-Anhalt eine satte Mehrheit.



Die Frage, wer die erste Abstimmung vermasselt hat, ist angesichts einer geheimen Wahl nicht zu klären. Spekuliert wird trotzdem. Denkbar wäre, dass man in der SPD oder in der FDP den Plan verfolgte, die CDU als zerstritten und kaum regierungsfähig darzustellen. Der erste Gedanke ist natürlich: So zerstritten, wie die CDU im "Land der Reformation" ist, müssen es die Christdemokraten vom rechten Flügel gewesen sein, die zähneknirschend mit ansehen mussten, wie sich Haselhoff gegen sie durchsetzte. Diese Umstände für Bundestags-Wahlkampfzwecke bewusst zu instrumentalisieren, indem eine falsche Fährte gelegt wird, setzt schon fast kriminelle Energie voraus. Wahrscheinlicher ist, dass der erste Gedanke stimmt und der rechte CDU-¬Flügel um den als Minister abgesägten Holger Stahlknecht dem AfD-Bekämpfer Haseloff einen rachsüchtigen Denkzettel verpassen wollte."/yyzz/DP/men