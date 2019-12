Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Genschere Crispr/Cas9

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Genschere Crispr/Cas9:

"Die Gen-Schere Crispr/Cas9 könnte das Potenzial haben, die Menschheit von einigen Übeln zu befreien.



Die Frage ist nur, ob wir das auch wollen: Wollen wir genveränderte Pflanzen freisetzen, ohne zu wissen, was das mit den Pflanzen auf dem Nachbarfeld macht? Wollen wir optimierte Babys zur Welt zu bringen? Nur um Krankheiten vorzubeugen? ... Fragen wie diese haben zu dem weltweiten Tabu geführt, mit der Gen-Schere in die menschliche Keimbahn einzugreifen. Doch es ist abzusehen, dass das Tabu nicht bis in alle Ewigkeit hält. Selbst der Deutsche Ethikrat, der nicht gerade für waghalsige Schnellschüsse bekannt ist, hält die menschliche Keimbahn nicht für unantastbar."/ra/DP/he