Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Flüchtlingssituation

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Flüchtlingssituation:

"Während der Streit um die Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer die Öffentlichkeit immer von neuem erregt, ist die sich wieder zuspitzende Flüchtlingssituation in der Ägäis in der hiesigen Wahrnehmung noch gar nicht angekommen.



Kein Land hat mit 3,6 Millionen mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen als die Türkei. Doch hat sich das politische Klima dort gedreht, und die Regierung in Ankara ist dazu übergegangen, Flüchtlinge zurückzuführen oder deren Rückführung vorzubereiten. Dabei ist der Bürgerkrieg im Nachbarland noch gar nicht beendet. Und die Kämpfe um die letzte Rebellen-Hochburg Idlib könnten gar eine neue Massenflucht auslösen."/be/DP/he