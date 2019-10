Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur EU-Erweiterung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur EU-Erweiterung:

"Die Frage ist nur: Liegt die (bessere) Lösung drinnen oder draußen? In der vollen oder doch nur halben, weil politisch begrenzten An- und Einbindung der Kandidaten? Wenn auf dem westlichen Balkan Slowenien und Kroatien Mitglieder sind und Serbien Beitrittskandidat, kann dann dieser Status deren Nachbarn vernünftigerweise verweigert werden? Wenn denn die Voraussetzungen gegeben sind! Auch wenn die Integration mit Risiken verbunden ist und - wie der Fall Türkei anschaulich belegt - auch scheitern kann, sollte am Ende ein geopolitisches Argument den Ausschlag geben: Wenn die EU nicht auf den Plan tritt, dann tun es andere Mächte: Russland, China und eben die Türkei.



"/yyzz/DP/he