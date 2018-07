Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Bundeswehr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Bundeswehr:

"Die Wehrpflicht wurde aus gutem Grund abgeschafft.



Man wollte der Wirtschaft junge Menschen, die dringend auf dem Arbeitsmarktmarkt benötigt werden, nicht zu lange vorenthalten. Denn egal ob in Industrie oder in der Pflege, überall mangelt es an Fachkräften. Will man auch die Leistungsfähigkeit der Bundeswehr aufrechterhalten, benötigt sie mehr Soldaten. Egal woher."