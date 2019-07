Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur AfD

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur AfD:

"All jenen Ostdeutschen, die vorhaben, aus Frust diesmal AfD zu wählen, oder um den sogenannten Altparteien eins auszuwischen, bot das Wochenende politischen Anschauungsunterricht.



Nämlich dazu, was sich hinter der vermeintlich konservativen Fassade verbirgt: Eine immer weiter nach rechts driftende Organisation, deren "Flügel" an dunkelste Zeiten der Geschichte erinnert. Wenn da ein Andreas Kalbitz einen "Paradigmenwechsel für unser Land" fordert und Björn Höcke sich am Kyffhäuser wie ein "Führer" feiern lässt, sind selbst die gemäßigten Kräfte in der Partei erschrocken und gehen auf Distanz."/yyzz/DP/he