Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zum Beherbergungsverbot

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Beherbergungsverbot:

"4000 neue Corona-Infektionen sind nicht der Weltuntergang.



Das verrät ein Blick nach Frankreich oder in die leeren deutschen Intensivstationen. Und trotzdem illustriert das einen seit Längerem laufenden Trend - den der Sorglosigkeit. Wenn es nicht zu 10.000 Fällen am Tag kommen soll, die der RKI-Chef an die Wand malt, muss die Mehrheit der Deutschen am Ball bleiben und ein Teil der bisher Sorglosen den Ernst der Lage realisieren. Wenn aber ein Beherbergungsverbot aufpoppt, nachdem die Politik lange gepredigt hatte, man solle hierzulande Urlaub machen, trägt das eben nicht zur Akzeptanz bei. Nicht nur die Bürger sind gefordert. Die Politik muss für nachvollziehbare Entscheidungen sorgen."/yyzz/DP/he