Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu polnischer Justizreform

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu polnischer Justizreform :

"Das neue Urteil stellt eine Chance zur Selbstkorrektur der Warschauer Justizpolitik dar.



Dass dieses Urteil genau an dem Tag verkündet wurde, an dem Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau das Regierungsprogramm für seine zweite Amtszeit vorstellte, ist sicher mehr als nur ein Zufall. Für Polen hätte eine Rückkehr zu einer Justizpolitik nach europäischen Maßstäben noch eine wichtige Bedeutung: Denn bei der Bemessung der Mittel, auf die das Land aus dem künftigen EU-Haushalt hoffen darf, wird das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit eine Rolle spielen. Bisher ist Polen der mit Abstand größte Subventionsempfänger in der Gemeinschaft."/al/DP/he