Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu polnischem Abtreibungsgesetz

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu polnischem Abtreibungsgesetz:

Dies erscheint äußerst perfide, zumal eine Mehrheit der polnischen Bevölkerung die Verschärfung ablehnt. Doch obwohl sich sowohl die katholische Kirche wie auch Staatspräsident Duda für die Verschärfung aus- sprachen, gab es vor allem in Großstädten Protestierende, die laut hupend mit Autos den Verkehr blockierten oder in Warteschlangen vor Lebensmittelläden Plakate hochhielten. Jetzt wurde der Gesetzentwurf ausgerechnet in einer Zeit, in der Demonstrationen so gut wie unmöglich sind, erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Dies erscheint äußerst perfide, zumal eine Mehrheit der Bevölkerung die Verschärfung ablehnt. Das Parlament hat das Gesetz noch nicht beschlossen, sondern erst noch einmal in seine Ausschüsse verwiesen - genau wie vor zwei Jahren. Der Widerstand unter erschwerten Bedingungen kann dies durchaus als Erfolg verbuchen."/al/DP/he