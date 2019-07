Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Verkehrstote

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Verkehrstote:

"Sicher, tödliche Fahrradunfälle werden niemals komplett zu vermeiden sein.



Radfahrer werden immer zur Gruppe der empfindlichsten Verkehrsteilnehmer gehören. Und in dem Maße, wie die Zahl der Radfahrer wächst, wird auch die Zahl der Unfälle ansteigen. Doch gerade deshalb muss deutlich mehr geschehen, um das Radfahren so sicher wie möglich zu machen. Das betrifft nicht nur Investitionen in die Infrastruktur und die Neuverteilung des öffentlichen Raumes. Schon eine Helmpflicht würde das Radfahren sicherer machen. Doch nicht einmal da trauen sich Politiker im Moment ran. Sie wissen, dass auch das für Konflikte sorgt. Und die will in Sonntagsreden nun wirklich keiner haben."/yyzz/DP/he