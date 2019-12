Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu den Rüstungsverkäufen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu den Rüstungsverkäufen

Das vierte Jahr in Folge ist die Produktion gestiegen, um die eigenen Armeen zu modernisieren.



Das Gefühl, in einer immer unsicheren Welt zu agieren, wirkt sich auf die Höhe der Verteidigungshaushalte aus. Natürlich wird ebenfalls sehr viel exportiert. Wer aber unaufhörlich Waffen in ein Krisengebiet hineinpumpt, muss sich über Spannungen, Gefechte, Kriege, Tote nicht wundern. Deutsche Waffen gehören lieber in die Bundeswehr. Die braucht bekanntlich funktionierendes Material./yyzz/DP/zb