Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rente ab 70

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Rente ab 70:

"Ein Blick ins Ausland zeigt, dass es auch anders geht.



Glücklich sind etwa die Österreicher, die früher in Rente gehen und trotzdem mehr Geld bekommen. Ihr Rezept: Alle zahlen in die Rentenkasse ein, auch Beamte. Der Beitragssatz ist zwar höher als in Deutschland, dafür zahlen Arbeitgeber mehr als Arbeitnehmer. Auch ein Blick nach Belgien und die Schweiz lohnt sich. In beiden Ländern gibt es keine Beitragsbemessungsgrenze. Das ist für Millionäre zwar unangenehm, dafür liegt das Renteneintrittsalter bei 65. ... Natürlich lassen sich die ausländischen Systeme nicht ohne Weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen. Die Beispiele zeigen allerdings deutlich, dass es weit mehr Möglichkeiten auszuschöpfen gibt, bevor man Menschen pauschal zur Arbeit bis ins Greisenalter verdonnert."/yyzz/DP/he