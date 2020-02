Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Regionalverkehr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Regionalverkehr:

"Mit einer Rekordsumme will die Deutsche Bahn in diesem Jahr die marode Infrastruktur in Schuss bringen.



Geld, das größtenteils vom Bund kommt, der fünf vor Zwölf Unsummen ins deutsche Schienennetz pumpt, um einen Kollaps zu verhindern. Das könnte auch gelingen, denn die Bahn baut in mehreren Schichten, stellt zusätzliches Personal ein und verspricht den Pendlern "kundenfreundliches Bauen". Letzteres hat sich in der Vergangenheit jedoch zu oft als Versprecher entpuppt. Der Spagat, über 800 Millionen Euro zu verbauen und zugleich neue Kunden für die umweltfreundliche Bahn zu begeistern, ist eigentlich unmöglich."/yyzz/DP/he