Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Rechtschreibung/Schüler

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Rechtschreibung/Schüler:

"Wer die Ursachen für Rechtschreibprobleme vieler deutscher Schüler allein bei sozialen Medien sucht, der macht es sich also zu leicht.



Schlimmer noch: Er bedient die Furcht vor der Digitalisierung an Schulen. Noch immer herrscht - bei Eltern, aber auch bei Pädagogen - eine bemerkenswerte Skepsis vor modernen Unterrichtsformen. Viele würden ihren Kindern am liebsten den Unterricht geben, den sie selbst einmal genossen haben, lange vor der Erfindung sozialer Medien. Dabei wäre das genau der falsche Weg. Wer will, dass Schüler auf das moderne Leben vorbereitet werden, der muss ihnen modernen Unterricht geben. Die simple Verteufelung sozialer Medien ist dabei wenig hilfreich."/yyzz/DP/he