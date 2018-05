Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Problemen bei Tesla

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Problemen bei Tesla:

"Alle reden über Tesla. Als ob diese Elektroautos den US-Markt dominieren würden und auch bei uns bald allgegenwärtig sein könnten.



Und als ob ein Verlust von 700 Millionen Dollar innerhalb eines einzigen Quartals bei einem Unternehmen, das noch nie einen Cent Gewinn geschrieben hat, eine Randnotiz wäre. Mal davon abgesehen, dass Tesla tatsächlich mehr Wagen verkaufen würde, wenn man die Massenproduktion denn wirklich einmal in den Griff bekäme: Die Mehrheit der Amerikaner will weiter gewaltige Spritfresser. Und auch in Europa hält sich das tatsächliche Kaufinteresse an Elektromobilen weiter in engen Grenzen."/zz/DP/he