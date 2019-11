Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Privatinsolvenzen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Privatinsolvenzen:

"Der Ansatz von Bundesjustizministerin Lambrecht ist richtig, diesem Personenkreis sein Schicksal ein wenig zu erleichtern, indem man ihm seine Restschuld schon nach drei statt wie bisher sechs Jahren erlässt.



Dass die SPD-Ministerin dafür das Gesetz über den in der EU-Richtlinie vorgesehenen Personenkreis der Selbstständigen und Firmenbesitzer hinaus erweitern will, ist in Ordnung. Denn gescheiterte Geschäftsleute sind nicht unbedingt schlechter dran als Menschen, die zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit in ihre Notlage gekommen sind. Schwieriger wird die Lage allerdings für die Gläubiger - etwa für Handwerker, die um ihren Lohn gebracht worden sind. Denn sie werden wohl Geld verlieren. Dies ist vor allem dann ärgerlich, wenn ein Schuldner seine finanzielle Notlage auch noch selbst verursacht hat."