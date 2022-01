Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Omikron-Welle

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Omikron-Welle:

"Leider wissen wir in Deutschland über Omikron und deren Besonderheiten so gut wie nichts, weil nur etwa fünf Prozent der positiven Tests einer Virusvariante zugeordnet werden. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen nun tatsächlich infiziert sind. Und so warnt allen voran Gesundheitsminister Karl Lauterbach vor den schlimmen Folgen der neuen Welle. Natürlich bezweckt er damit zweierlei: Er bekämpft erstens die Pandemie, denn durch die Warnungen werden die Menschen vorsichtiger und stecken sich seltener an. Lauterbach bekämpft aber auch zweitens die politischen Auswirkungen, denn in der öffentlichen Gunst sank bisher immer nur ab, wer die Entwicklung unterschätzt."