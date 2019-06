Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Migrationsgesetzespaket

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu CDU:

"Mit dem Gesetzespaket zur Migration werden gleich mehrere Tabus gebrochen.



Einerseits erkennt die Union endgültig an, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Noch zaghaft, aber immerhin, werden Regeln für die legale Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt festgelegt. Und zwar für eine Einwanderung, die weit über das Ködern einiger Spezialisten hinausgeht. Auf der anderen Seite werden die Bedingungen für Menschen, die man hier nicht will, in einer bisher nicht gekannten Weise verschärft. Knast für Abzuschiebende zum Beispiel ist starker Tobak. Ist es tatsächlich noch human, Männer, Frauen und Kinder mit Strafgefangenen zusammenzustecken, nur damit die Ausreisepflichtigen dem Staat nicht noch in letzter Minute entwischen? Die Trennung von den Strafgefangenen ist am Ende doch Gerede. Knast ist Knast. Und Unschuldige gehören da nicht hin. Basta."/al/DP/he