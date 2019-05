Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Landtagswahl/Herbst

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Landtagswahl/Herbst:

"Die Bindung an eine bestimmte Partei scheint immer mehr an Bedeutung zu verlieren.



Die AfD wird aus Protest gewählt, und anschließend wird das Kreuz bei einem Kommunalpolitiker gemacht, der einer Partei angehört, die nicht mit der AfD zusammenarbeiten will. Jemand, dem man aber die Geschicke der eigenen Kommune dann doch lieber anvertraut als den Rechtspopulisten. Das macht das Wahlverhalten in Bezug auf die Landtagswahl schwer vorhersehbar. Und die Parteien haben bislang durch die Bank keine Antworten auf diese widersprüchliche Stimmung gefunden. Noch ist nicht einmal absehbar, ob sich die Parteien im Wahlkampf 2019 zu Tode taktieren und den Wähler entsprechend langweilen werden oder ob es eine heftige Schlacht wird, bei der auch in die unteren Schubladen gegriffen wird. Alles scheint zurzeit in Brandenburg möglich zu sein."/yyzz/DP/he