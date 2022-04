Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Impfpolitik von Lauterbach

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Impfpolitik von Lauterbach:

"Vor seinem Amtsantritt hatte Karl Lauterbach zuversichtlich verkündet, er werde das Gesundheitsministerium "in eine gut geölte Maschine" verwandeln. Wer nach etwa viereinhalb Monaten im Amt mit den Leuten dort spricht, gewinnt den gegenteiligen Eindruck. Gut geölt läuft in diesem Haus nichts, der Minister gilt schon als angezählt. Lauterbach hat darauf vertraut, dass seine große Expertise in Sachen Corona die halbe Miete machen würde. Als er unmittelbar nach Amtsantritt mit der Feststellung aufwartete, dass zu wenig Impfstoff vorhanden sei, verblüffte er damit viele Fachleute. Doch angesichts der Corona-Politik der Vorgänger-Regierung schlossen sie auch nichts aus. Lauterbachs Ministerium bestellte deutlich mehr und durchkämmte Osteuropa nach freiwerdenden Reserven. Doch weil die Impfkampagne ein Flop war und die Impfpflicht im Bundestag scheiterte, kann das Land nun den Lauterbach-Reserveimpfdosen beim Verfall zusehen."/yyzz/DP/he