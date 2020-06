Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' (Frankfurt/Oder) zur Berateraffäre

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/Oder) zur Berateraffäre

Der Gesamtschaden für die Politik allerdings, da haben Grüne, Linke und FDP vollkommen recht, lässt sich ohnehin nicht in Zahlen fassen.



Es handelt sich dabei um politische Nicht-Verantwortung. Da läuft ein grundsätzlich sinnvolles Prinzip, sich nämlich Sachverstand von außen zu holen, völlig aus dem Ruder. Die Beratung wird zum Dauerzustand, niemand prüft mehr Notwendigkeit oder Umfang, der Staat dient als Melkkuh. Schuld daran ist aber offenbar niemand so recht. Und noch etwas ist bedauerlich: Externe Beratung dürfte in Berlin auf absehbare Zeit einen ziemlich schlechten Ruf haben. So manche Veränderungsgegner in Ministerien und Behörden wird das freuen./ra/DP/mis