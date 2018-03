Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' (Frankfurt/O.) zu Antibiotika

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/O.) zu Antibiotika:

"Hunderttausende Menschen sterben jährlich wegen einer Infektion mit Erregern, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken.



Der Grund: Die Bakterien haben sich auf bekannte Antibiotika eingestellt. Auch, weil gern in Unmengen verschrieben wird - und bei Krankheiten, wo das unnötig ist. Die Forschung hat keine neuen Mittel gefunden. Eine letztlich tödliche Mischung. Derweil machten die Erreger das, was sie besonders gut können: sich verändern, um zu überleben. Bleiben uns die Bakterien in der Veränderungsgeschwindigkeit weiter weit voraus, bringen lange gezähmte Krankheiten bald wieder massenhaft Leid und Tod. Wenn Typhus, Pest und Cholera zurückkehren."/be/DP/mis