Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu EuGH-Urteil zu 0180-Nummern

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" (Frankfurt/O.) zu EuGH-Urteil zu 0180-Nummern

Kein Wunder, dass sich Verbraucherschützer über den Urteilspruch freuen.



Allerdings entstehen den Internethändlern, wenn sie solche Hotlines betreiben, tatsächlich Kosten. So ein Call-Center muss ja finanziert werden. Es ist also nicht auszuschließen, dass diese Beträge nun anderswo hereingeholt werden, etwa durch einen Aufschlag beim Verkaufspreis. Je nachdem, was da berechnet wird, könnte das den Online-Einkauf für Verbraucher unattraktiver machen. Worüber sich der stationäre Handel, also die Geschäfte in der eigenen Umgebung, aber bestimmt freuen wird./be/DP/mis