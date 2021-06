Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Brandenburg/Polen-Strategie

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Brandenburg/Polen-Strategie:

"Nun soll also vieles besser werden.



Natürlich ist es gut, dass die Landesregierung so einen umfassenden Plan vorlegt. Bei der Umsetzung sollte man aber auch bedenken, welche Kanäle sich während der Pandemie am besten bewährt haben. Das waren die direkten Kontakte zwischen Städten wie Frankfurt und Slubice oder von Einrichtungen wie dem Klinikum in Schwedt und zahlreichen Firmen zu ihren polnischen Mitarbeitern. Deshalb müssen auch die deutsch-polnischen Initiativen von unten besser gefördert werden. Nicht zuletzt, weil es im Nachbarland eine Regierung gibt, die solche Kontakten eher skeptisch sieht."/yyzz/DP/he