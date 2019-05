Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Aufstieg/1. FC Union Berlin

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Aufstieg/1. FC Union Berlin:

"Berlin gesellt sich wieder in die Reihe jener Hauptstädte, die zwei Fußball-Clubs in der ersten Liga haben.



Allerdings muss der Politik klar sein, dass infrastruktuell gerade an der Alten Försterei einiges zu tun ist - zum Beispiel Thema Nahverkehrsanbindung. Der Deutschen Fußball Liga dürften die Eisernen ein Dorn im Auge sein. Die Arena zu klein, die Fans haben noch etwas zu sagen, die Vereinsverantwortlichen sind keine puren Ja-Sager, sondern sorgen mit einem Diskussionspapier zur Zukunft des deutschen Fußballs für Wirbel. Das birgt Konfliktpotential."/zz/DP/he