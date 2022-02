Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Abschiebungen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Abschiebungen:

"Mehr als 50 000 Menschen müssten eigentlich aus Deutschland abgeschoben werden, weil für sie kein Asyl- und kein Duldungsgrund vorliegt. In dieser Personengruppe befinden sich auch gefährliche Straftäter und sogenannte Gefährder, die zu erkennen gegeben haben, dass sie diesem Staat und seinen Bewohnern am liebsten großen Schaden zufügen würden. Da kann es nicht sein, dass die einzelnen Bundesländer bei Abschiebungen völlig unterschiedlich verfahren - so dass es vom Zufall abhängt, ob Ausreisepflichtige das Land verlassen müssen, wenn sie etwa in Nordrhein-Westfalen (Pech gehabt) oder dem Saarland (Glück gehabt) leben."/ra/DP/he