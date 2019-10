Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu 5G und Huawei

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu 5G und Huawei

Dass der Spionageverdacht gegen Huawei vor allem von den USA genährt wird, ist ein nur allzu durchsichtiges Manöver.



Was nicht heißt, China wäre nicht in der Lage, über gelieferte Huawei-Technik erheblichen Schaden in den deutschen Netzen anzurichten. Aber das könnte jeder andere Zulieferer auch. Firmen kann man kaufen oder unter Druck setzen. Deshalb ist es richtig, die Sicherheit bei der Technik selbst und nicht beim Anbieter zu suchen. Dabei ist klar, dass man sich auf Zusagen und Versprechen nicht verlassen darf. Entscheidend ist, dass die zuständigen Sicherheitsexperten auf höchstem Niveau arbeiten. Andernfalls drohen uns digitale Katastrophen./be/DP/zb