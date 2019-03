Pressestimme: 'Märkische Allgemeine' zu Altlasten Braunkohleförderung

POTSDAM (dpa-AFX) - "Märkische Allgemeine' zu Altlasten Braunkohleförderung:

"Keiner weiß so recht, wie viel es kosten wird, die Mondlandschaften zu sichern und zu rekultivieren, die in der Lausitz durch die Braunkohlebagger entstehen.



Nun soll es, ähnlich wie in Sachsen, eine Zweckgesellschaft geben. Das Energieunternehmen Leag soll nach und nach Geld einzahlen, damit die Milliarden für die Rekultivierung gesichert sind. Diese Gesellschaft hätte aber, wenn sie sich an Sachsen orientiert, einen Konstruktionsfehler. Die Rücklage soll die Leag aus den laufenden Einnahmen bilden. Das Konto füllt sich aber nur, wenn die Geschäfte gut laufen. So wird aus dem Sicherungsfonds ein Risikofonds, und die Gefahr, dass am Ende doch der Steuerzahler einspringen muss, wäre nicht gebannt."/yyzz/DP/nas