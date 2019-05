Pressestimme: 'Lübecker Nachrichten' zu SPD/Nahles

LÜBECK (dpa-AFX) - "Lübecker Nachrichten" zu SPD/Nahles:

"Andrea Nahles hat sträflich unterschätzt, wie groß der Frust über und der Widerstand gegen sie inzwischen sind.



Sie hat sich verkalkuliert, einen schweren Fehler begangen. Womöglich ihren letzten. Es sind ihre bisweilen arg verunglückten öffentlichen Auftritte, zuletzt beim Wahlkampffinale in Bremen, die die Gegner in der SPD-Fraktion nicht mehr ertragen. Selbst Wohlwollende haben wenig Verständnis dafür, dass sich eine Frau, die nach innen so hart und diszipliniert arbeitet, nach außen so wenig im Griff hat. Das Bild von Andrea Nahles in der Öffentlichkeit gilt als irreparabel beschädigt. Viele in der SPD haben den Glauben verloren, dass es mit ihr noch einmal aufwärts gehen könnte."/zz/DP/he