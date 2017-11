Pressestimme: 'Lübecker Nachrichten' zu Neuwahldiskussion

LÜBECK (dpa-AFX) - "Lübecker Nachrichten" zu Neuwahldiskussion:

"Neuwahlen würden wenig ändern. 87 Prozent der Deutschen haben bereits am 24. September für Parteien gestimmt, die in der einen oder anderen Konstellation koalitions- und regierungsfähig wären.



Neu besinnen müssen sich nicht die Bürger, neu besinnen müssen sich die Politiker in Berlin. Wer nur interne Psychodramen ausleben will, sollte den Parlamenten fernbleiben. Gleiches gilt, wenn man, wie FDP-Chef Christian Lindner, unzuträgliche Belastungsstörungen für die eigene Partei durchs Mitregieren befürchtet."/yyzz/DP/he