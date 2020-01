Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Windkraftprämie

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Windkraftprämie:

"Viel Wind um nichts.



Denn mehr als den eher skurrilen Begriff Windbürgergeld hat die SPD noch nicht auf den Markt geworfen. In welcher Höhe, in welcher Form, wer soll es bezahlen? Alles unklar. "Gute-Windmühlen-Gesetz" wäre übrigens auch nicht schlecht gewesen. Ob es nun um Bestechung oder Belohnung geht, kann sich jeder selber aussuchen. Und was passiert eigentlich, wenn der Nachbar die Prämie will, der andere aber keinesfalls? Nicht jeder ist käuflich. Dass die SPD parallel zu ihrem Geldgeschenk auch noch die Klagemöglichkeiten erschweren will, wird viele betroffene Bürger eher aufbringen anstatt besänftigen. Das Windbürgergeld steht damit zunächst einmal nur für das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche."