Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur K-Frage

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur K-Frage

Taktisch ist es klug gewesen von Söder, die Entscheidung in die Hand der CDU zu legen.



Das spiegelt nicht nur die Machtbalance zwischen den Schwesterparteien wider. Sollte das Votum für Laschet ausfallen und es mit ihm dann bei der Bundestagswahl im September schiefgehen, wäre Söder fein raus. Zudem hat er jetzt allen bewiesen, dass er doch kein Zauderer ist, sondern springt, wenn es erforderlich ist. Seine Stellung in Bayern, vor allem aber die der CSU in Berlin hat er damit noch einmal gefestigt. Beide wollen - und Markus Söder hat den Anspruch für die Union klar formuliert: "Nummer eins in Deutschland" müssen CDU und CSU bleiben. Bei Söder kann man sich vorstellen, wie er das erreichen will, durch mehr Polarisierung, durch klarere Kante. Bei Laschet ist das freilich noch ein Rätsel./ra/DP/zb