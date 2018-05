Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Datenschutzverordnung

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Datenschutzverordnung:

"Vier Jahre lang wurde über das Vorhaben erbittert gestritten.



Aber nicht im Bundestag, in keinem nationalen Parlament, sondern in Brüssel. Von all diesem Ringen hat die deutsche Öffentlichkeit so gut wie nichts erreicht. Für sie kommt die Sache wie ein Überraschungsei mit bürokratischem Inhalt. Diesen Mangel hätten sowohl die EU-Kommission als auch die Bundesregierung mit intensiven Informationskampagnen beheben müssen. Sie sind ausgeblieben. Vor allem die kleinen Unternehmen, aber auch Vereine, wirken nun überfordert. Dabei gilt das Gesetz seit zwei Jahren, es wird morgen nur scharf gestellt. In vielen Büros ist jetzt Hektik ausgebrochen, es herrscht große Verunsicherung. Auch die Wirtschaftsverbände und -kammern hätten ihre Mitglieder warnen müssen, statt jetzt Brüssel zu beschimpfen."/be/DP/he