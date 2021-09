Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Bundestagswahl

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zur Bundestagswahl

Kurzum, es ist kompliziert.



Denn die Zeit der Zweiparteienregierung in Deutschland ist vorbei. Und in den nächsten Jahren geht es um viel, was die Bürger unmittelbar betrifft. Unabhängig davon, welche Parteien die nächste Regierungskoalition bilden werden: Die Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung, die Klimaschutzmaßnahmen und den Strukturwandel in der Wirtschaft sind groß. Der knappe Wahlausgang zeigt, dass die Bürger unsicher sind, wer sie am besten meistern kann./yyzz/DP/zb