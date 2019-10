Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Klimaschutz

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Klimaschutz:

"Der Einstieg in die CO2-Bepreisung für Treib- und Brennstoffe ist so zaghaft, dass sich damit kaum eine Einsparwirkung erzielen lässt.



Klar ist auch, dass der notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien durch die festgelegten Beschränkungen für neue Windräder in weite Ferne rückt. Also wird die Bundesregierung nachsteuern müssen. So steht es ebenfalls in ihrem Gesetz. Und daran wird sie gemessen werden. Schon deshalb wäre es verfehlt, die Vorlage in Bausch und Bogen zu verdammen, wie es vor allem die Umweltschützer jetzt tun. Als ob Maximalpositionen weiterhelfen könnten."/ra/DP/he