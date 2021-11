Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Google-Urteil

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zum Google-Urteil

Mittlerweile zeigt die EU Zähne.



In der Anfangszeit des Internets als Massenmedium herrschte Goldgräberstimmung. Viele der Netzpioniere führten sich auf wie Gesetzlose im Wilden Westen, für die das Wettbewerbsrecht nicht gilt. Zumindest nicht das europäische. Allen voran Google. Dass sie sich geirrt haben, zeigt die nun bestätigte Rekordstrafe von 2,4 Milliarden Euro. Nicht die einzige, die die EU-Kommission dem Unternehmen aufgebrummt hat. Weitere Verfahren sind noch anhängig, hohe Bußen drohen. Nicht nur in Europa. Das letzte Wort über den aktuellen Fall dürfte der Europäische Gerichtshof haben. Doch Kommissarin Margrethe Vestager kann diesem Verfahren seit gestern mit Gelassenheit entgegensehen: In der ersten Instanz haben ihre Beweise schon mal überzeugt./yyzz/DP/zb