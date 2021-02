Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Steinmeier/Ostsee-Pipeline

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Steinmeier/Ostsee-Pipeline:

"Die Erinnerung an die Weltkriegstoten sagt aber nichts über Sinn oder Unsinn des konkreten Projektes Ostsee-Pipeline aus.



Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen solchen Zusammenhang in einem Interview dennoch herstellte und betonte, man müsse bei der Debatte die deutsch-sowjetische Geschichte im Blick behalten, war zu kurz gedacht. Gelinde formuliert. Auch die Ukraine gehörte im Weltkrieg zur Sowjetunion. Aber sie ist strikt gegen diese Pipeline. Und Polen ebenso, das gemessen an seiner Bevölkerungszahl unter deutscher Besatzung den höchsten Blutzoll bezahlt hat. Viele bei SPD und Linken denken bezüglich des Projektes Nord Stream II wie Steinmeier. Man hält sich damit für besonders geschichtsbewusst. Doch die Geschichte ist in dieser Frage kein eindeutiger Ratgeber. Bei der Pipeline spielt der Konflikt zwischen einem sich aggressiv gebärenden Russland und seinen Nachbarstaaten eine viel wichtigere Rolle."