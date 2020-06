Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Seehofer

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Seehofer

Seehofers Rückzieher ist nur folgerichtig, alles andere wäre zwangsläufig wohl mit einem Rücktritt oder einem Rauswurf aus der Regierung verbunden gewesen.



Jetzt will er also in einen Dialog eintreten, um über die Wirkung der Kolumne zu reden. Wenn's ihm hilft. Besser wäre es allerdings, sich um den Kern des Problems zu kümmern. Rechts- und Linksradikalismus im Land wachsen; im Netz ist die von Seehofer beklagte menschenverachtende Wortwahl inzwischen gang und gäbe. Die Folgen der Enthemmung bekommen nicht nur, aber auch Polizisten und Rettungskräfte tagtäglich zu spüren. Ein Innenminister muss mit allen rechtlichen Mitteln dagegenhalten, das stimmt. Aber nicht, indem er sich auf fragwürdige Nebenkriegsschauplätze begibt oder Vorgänge überhöht, die am Problem nichts ändern. Das wird dem Amt dann nicht gerecht./yyzz/DP/mis