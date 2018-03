Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu SPD/Grundeinkommen

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu SPD/Grundeinkommen

Wer ein Arbeitsangebot ausschlägt, soll nach Müllers Konzept im bisherigen Hilfesystem bleiben - und damit am Ende genauso in Ruhe gelassen werden wie zu Zeiten der Arbeitslosenhilfe.



Ob es wirklich gerecht ist, wenn jemand aus eigener Kraft seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, aber ohne Gegenleistung trotzdem auf Kosten anderer lebt, muss allerdings bezweifelt werden. Und noch einen Schwachpunkt hat Müllers Konzept: Warum soll es sich eigentlich nur um gesellschaftliche Tätigkeiten handeln, die den Betroffenen angeboten werden, wenn es doch gleichzeitig vielerorts an Leuten auf dem ersten Arbeitsmarkt fehlt? Dann wäre es doch ehrlicher, gleich zu den massenweisen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der 1990er Jahre zurückzukehren, die vielfach nur Beschäftigungstherapie waren./yyzz/DP/mis