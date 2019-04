Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Rente mit 63/Arbeitgeberkritik

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Rente mit 63/Arbeitgeberkritik:

Das Jammern der Wirtschaft ist nur bedingt nachvollziehbar.



Schließlich hat man dort über Jahrzehnte geradezu einen Jugendwahn gepflegt. Alte Beschäftigte raus, junge rein. Und es ist ja auch nicht so, dass sich die Arbeitgeberseite von dieser Praxis selbst verabschiedet hätten. In der Metall- und Elektroindustrie zum Beispiel gelten nach wie vor Tarifverträge mit Frühverrentungsklauseln wie etwa dem Blockarbeitszeitmodell. Dabei wird in einer ersten Phase weiter in Vollzeit, aber zu geringerem Lohn gearbeitet, um später in eine bezahlte Freistellungsphase zu gelangen, der sich der frühestmögliche Renteneintritt anschließt. Solche Tarifverträge tragen auch die Unterschrift der Arbeitgeber. Hinzu kommt, dass die abschlagsfreie Rente ab 63 auf längere Sicht an Bedeutung verlieren wird. Denn auch hier ist die schrittweise Anhebung des Zugangsalters schon voll im Gange./yyzz/DP/stk