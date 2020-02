Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Lebensmittel-Gipfel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Lebensmittel-Gipfel

Es geht nicht darum, Nahrung zum Luxusgut zu machen.



Aber warum Menschen mit geringem Einkommen nicht ebenso ein Interesse an mehr Tier- und Umweltschutz oder an der Förderung regionaler Produkte haben sollten, wissen vermutlich nur die Handelsriesen. Wenn sich daher das System, in dem es sich die großen Vier gemütlich gemacht haben, auch nicht durch die Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken aufbrechen lässt, dann muss die Politik die gesetzlichen Daumenschrauben weiter anziehen. In anderen Branchen hat sie das ja auch getan./al/DP/zb