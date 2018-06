Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Koalitionsgipfel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" (Donnerstag) schreibt zu Koalitionsgipfel:

"Keiner weiß im Moment, wie eine gesichtswahrende Lösung des Streits für beide Seiten aussehen könnte.



Vor allem dann, wenn Merkel aus Brüssel eben nicht Ergebnisse mitbringen kann, die sofort "wirkungsgleich" zu den Abweisungen an der Grenze sind, wie neuerdings von Horst Seehofer, Alexander Dobrindt und Markus Söder betont wird. Selbst wenn die Fraktionsgemeinschaft der Union nicht platzen sollte - am Ende, und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wird der Streit nur Verlierer kennen. Zu denen gehört schon jetzt das schwarz-rote Bündnis insgesamt."/zz/DP/men