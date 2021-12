Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Karl Lauterbach

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Karl Lauterbach:

"Seine ersten Akzente sind zumindest vielversprechend. Der von ihm einberufene Expertenrat weitet die Sichtweisen. Auch mit der eingeleiteten Impfstoffinventur kippt Lauterbach das Prinzip Spahn, sich treiben zu lassen und auf Sicht zu fahren. Es hat doch eindeutig an vorausschauendem Handeln gefehlt. Der neue Minister muss nun aber auch vieles in konkrete Politik gießen, worüber er bisher nur geredet hat. Das ist für ihn vermutlich die größte Herausforderung. Dafür braucht er politische Unterstützer. Spahn hatte mit Kanzlerin Angela Merkel eine engagierte Corona-Expertin an seiner Seite, die den Kampf gegen das Virus als Chefinnensache ansah. Kanzler Scholz scheint so weit noch nicht zu sein; er hat lange gebraucht, um sich überhaupt klar zu positionieren."