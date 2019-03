Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Grundsteuerumlage/SPD

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Grundsteuerumlage/SPD:

Es gibt nur einen Makel an dem Vorschlag der SPD: dass sie nicht schon früher darauf gekommen ist.



Finanzminister Olaf Scholz hätte ihn in sein Grundsteuerkonzept einbauen können, Justizministerin Katarina Barley in ihre Mietpreisbremse. Sie taten es nicht und zögern auch jetzt noch mit einem konkreten Vorstoß im Kabinett. Angst vor der eigenen Courage?/be/DP/stk