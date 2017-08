Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EZB-Anleihenaufkauf

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EZB-Anleihenaufkauf:

Zumindest aus deutscher Sicht ist Draghi zu weit gegangen.



Selbst größte Kritiker der EZB gestehen ihm zu, dass seine Ankündigung 2012, zur Not in unbegrenztem Umfang Staatsanleihen aufzukaufen und "alles zu tun, was nötig ist, um den Euro zu retten", dazu geführt hat, die völlig außer Rand und Band geratenen Märkte zu beruhigen. Allein mit dieser Drohung hat "Super Mario" den Spekulanten klargemacht: Ihr könnt anstellen, was ihr wollt - ihr werdet den Euro nicht in die Knie zwingen. Das hat ausgereicht, um Druck von Schuldenländern zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass die EZB schalten und walten kann, wie sie will, wenn es um die - aus ihrer Sicht - gute Sache geht./al/DP/zb