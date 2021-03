Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu EU-Sanktionen gegen China

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu EU-Sanktionen gegen China:

"Der EU-Beschluss für Sanktionen gegen Peking deutet eine grundlegende Veränderung an: Der Westen formiert sich wieder.



Als Wertegemeinschaft von Demokratien, die sich nicht so leicht kaufen lassen und die auf der Einhaltung des internationalen Rechts besteht. Allerdings, das Einfrieren der Vermögenswerte von ein paar Diktatur-Lakaien ist nicht viel mehr als ein Symbol. Jetzt muss es im Westen darum gehen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, die wirksamere Mittel vorsieht. Gut möglich, dass manches Geschäft auch deutscher Unternehmen dann nicht mehr so läuft, wie bisher."/yyzz/DP/fba