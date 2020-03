Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Coronavirus/Merkel

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Coronavirus/Merkel:

"Sowohl Jens Spahn als auch Angela Merkel sind ihrer Führungsverantwortung bisher gerecht geworden.



Spahn macht seit Wochen nichts anderes als Corona, er koordiniert sich mit den Experten, und er wagt sich auch selbst vor - etwa mit seiner Empfehlung, alle Großveranstaltungen über 1000 Menschen abzusagen. Merkel sorgt für die Koordination in Europa und zusammen mit dem Wirtschafts- und Finanzminister für die Abfederung der wirtschaftlichen Folgen. "Die Botschaft ist: Wir werden das Notwendige tun", sagte sie gestern. Schwarze Null hin oder her. Führung heißt in dieser Phase: koordinieren, koordinieren und noch mal koordinieren. Allerdings könnte Merkel durchaus etwas öfter zeigen, dass sie das tut. Das würde beruhigen."/al/DP/fba